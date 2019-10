Taranto, Dia confisca beni per 2mln di euro a pregiudicato, anche uno stabilimento balneare

La Direzione Investigativa Antimafia di Lecce ha dato esecuzione a un provvedimento di confisca definitiva di beni, nei confronti di Antonio Vitale, alias “Tonino o’ pescatore”, pregiudicato 67enne di Taranto. I beni erano stati sottoposti a sequestro anticipato nel maggio 2012 dopo le indagini che consentirono di accertare una notevole sproporzione tra gli esigui redditi dichiarati dall'uomo e il patrimonio a lui riconducibile. Vitale, condannato in via definitiva per rissa aggravata, porto e detenzione abusiva di pistola, furti plurimi aggravati, violenza privata, abusiva occupazione di spazio doganale, ha avuto rapporti con i capi di tre diversi sodalizi criminali attivi in provincia di Taranto. Confiscati definitivamente 14 rapporti bancari e postali, 9 terreni agricoli, 1 locale commerciale, 1 stabilimento balneare. Il valore complessivo del patrimonio ammonta a circa due milioni di euro.