Taranto, 140 dipendenti di birrificio raccolgono 1,5 tonnellate di rifiuti

TARANTO - Centoquaranta dipendenti del Birrificio Heineken di Massafra (Taranto) hanno partecipato ieri all’iniziativa «10.000 per l’Ambiente», il progetto di Heineken Italia in collaborazione con Legambiente, donando volontariamente il proprio tempo per riqualificare le aree nei pressi della Pineta e della Spiaggia di Chiatona. Sono state raccolte 1,5 tonnellate di rifiuti, di cui 500 kg di plastica.

L’attività si svolgerà su tutto il territorio nazionale in 15 tappe, fino al 10 ottobre, e coinvolgerà circa 2.000 persone. "La salvaguardia delle risorse fondamentali per il pianeta - sottolinea Alfredo Pratolongo, Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali Heineken Italia - è una priorità per Heineken ed è parte integrante della nostra cultura aziendale. Con questo progetto, l’azienda si mette in prima linea per la tutela dell’acqua, risorsa di importanza primaria per il pianeta e per la produzione della birra, invasa da tonnellate di plastica monouso smaltita non correttamente che finisce in mare».