Taranto, domani al via la campagna di istruzione sulla nave Palinuro

TARANTO - Domani, a bordo della Nave Scuola Palinuro della Marina Militare, attualmente in sosta a Taranto, si terrà la cerimonia di inizio campagna addestrativa per allievi marescialli, alla quale presenzierà il Comandante in Capo della Squadra Navale ammiraglio di squadra Donato Marzano. Al termine della cerimonia la nave scuola, con a bordo i 44 allievi marescialli appartenenti al corso denominato Themis, lascerà il porto di Taranto per iniziare la 55esima campagna d’istruzione.

I frequentatori imbarcati completeranno a bordo le conoscenze acquisite durante l’anno accademico a terra. Avranno l’occasione di cimentarsi con le scienze nautiche, apprenderanno le dinamiche della vita di bordo, i ritmi e le consuetudini marinaresche. Come già avvenuto l’anno scorso, anche durante questa campagna d’istruzione, nave Palinuro porterà con sé la bandiera del Gaslini di Genova, donata alla nave dal presidente dell’Ospedale Pediatrico; toccherà i porti di Messina, Spalato, Monfalcone, Otranto, Trapani, Porto Torres e Livorno.