Fonti M5s: in Cdm candidatura di Taranto ai Giochi del Mediterraneo

TARANTO - «Portare la lettera di accompagnamento del governo alla candidatura di Taranto per i Giochi del Mediterraneo del 2025, che vede un’ampia convergenza, nel prossimo Consiglio dei Ministri». E’ quanto hanno convenuto il ministro per il Sud Barbara Lezzi e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un colloquio nel pomeriggio a Palazzo Chigi. Lo si apprende da fonti del Movimento 5 Stelle.