Poliziotti fermano 17enne senza casco, 37enne li aggredisce: denunciato

La polizia di Taranto ha denunciato un 37enne per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Durante un posto di blocco, l'uomo, pregiudicato, si è avvicinato agli agenti che avevano fermato un minore senza casco: prima ha inveito, poi ha spintonato i poliziotti. Continuava a intimare loro di lasciar stare il ragazzo, e ha estratto dal borsone che aveva con sé una bottiglia di birra. Per evitare qualsiasi tragedia, l'uomo è stato portato in Questura e denunciato. Da ulteriori verifiche è emerso che il conducente dello scooter, 17enne, non aveva il patentino, e il veicolo era senza assicurazione, ed era stato addirittura rubato, con tanto di targa fasulla. Anche il 17enne è stato denunciato per ricettazione e riciclaggio.