Taranto, colpisce 20enne ai genitali per una precedenza: denunciato. Giovane operato

La polizia di Taranto è intervenuta nel Pronto Soccorso dell'ospedale del capoluogo jonico perché un 20enne ha avuto bisogno di un intervento chirurgico ai genitali dopo un'aggressione. Dalle prime dichiarazioni del giovane è emerso che poco prima sulla Pulsano-San Giorgi Jonico aveva avuto un diverbio con un altro automobilista per una precedenza. Gli agenti sono riusciti a risalire al conducente, un 48enne di Pulsano denunciato per lesioni personali. Dopo poche ore la polizia è intervenuta nuovamente perché il padre del ragazzo, 56enne, aveva inveito e minacciato medici e infermieri, sostenendo che non si stavano comportando in maniera celere per quanto riguarda il ricovero del figlio. Gli agenti l'hanno calmato, ma il 56enne è stato comunque denunciato per interruzione di pubblico servizio.