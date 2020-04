La Casa di Carta, Tokyo: «Wow this is INSANE»

Tokyo, Úrsula Corberó, una delle protagoniste de «La Casa di Carta» - famosa serie tv di successo prodotta da Netflix - ha pubblicato un post su Instagram che la ritrae in una serie di foto fumetto: «Wow this is INSANE. Thank you».

Ecco di seguito le foto:

Visualizza questo post su Instagram Wow this is INSANE. Thank you Un post condiviso da Úrsula Corberó (@ursulolita) in data: 7 Apr 2020 alle ore 10:04 PDT

Úrsula Corberó, nata a Sant Pere de Vilamajor (Barcellona) l'11 agosto 1989, è l'attrice spagnola che ha raggiunto la fama internazionale nel 2017 grazie all'interpretazione di Tokyo nella serie televisiva «La casa di Carta» prodotta da Netflix. Dal 2016 ha una relazione con l'attore Chino Darín, che ha incontrato sul set della serie tv «L'ambasciata».