La voce di Mariele Ventre in concerto

BOLOGNA, 3 OTT - 'A tu per tu con Mariele' è il titolo del 'radio-concerto' che si terrà venerdì 4 ottobre alle 19 per la raccolta fondi della Basilica di San Francesco, nella sala della biblioteca, in Piazza Malpighi a Bologna. Durante il concerto, la voce di Mariele, estrapolata dalle registrazioni radiofoniche che trasmetteva su Radio Tau, l'emittente radiofonica collegata all'Antoniano di Bologna, intervalla le canzoni. I brani del repertorio storico dell'Antoniano sono interpretati dal coro 'Vecchioni di Mariele', una formazione di una trentina di ex 'bambini' del Piccolo Coro allora diretto dalla maestra bolognese.