«Italia’s got talent» celebra la sua serata finale con i magnifici «10 più 2»

In diretta su Sky uno e in streaming su Now, in simulcast in chiaro su Tv8, l’atto conclusivo della sfida tra i 12 migliori talenti di quest’anno: «Italia’s Got Talent - La finale». Sul palco di Cinecittà World i 10 straordinari finalisti già scelti nel corso delle Audizioni, altri due conquisteranno il Golden Buzzer del pubblico a casa: tra tutti loro verrà eletto il vincitore di questa edizione. Alla conduzione Lodovica Comello. Con i giudici Elio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano. E ospiti straordinari quali Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Valerio Lundini, Edoardo Ferrario, Guido Meda. Il programma è naturalmente sempre disponibile on demand e su Sky Go. Italia’s Got Talent arriva quindi stasera all’atto conclusivo di questa stagione: in diretta dagli studi di Cinecittà World a Roma, oggi, mercoledì 23 marzo, alle ore 21.15 arriva la tappa più attesa, che non poteva essere altro se non la finalissima dello show.

Sul palco saranno in 12 a sfidarsi per conquistare il trofeo di vincitore di questa edizione. Nel corso delle puntate delle Audizioni hanno già staccato il biglietto per la finale 10 talentuosissimi concorrenti: Antonio Vaglica, studente 18enne di Mirto Crosia (CS) che si è esibito sulle note di «SOS d’un terrien en detresse» di Daniel Balavoine, Davide Battista, 14enne trombettista di Melito di Napoli, alle porte del capoluogo campano, che ha reinterpretato con il suo strumento «Voce» di Madame; Federico Martelli, 35enne di Milano che con il suo tormentone «Bello Bello» ha vinto la terza puntata; Davide Inserra, Medhat Mamdouh, Simone Corso, Fellon Rossi, Holler e Kimberly Zavatta, Temple London, Giorgia Fumo. A questi primi 10 finalisti se ne aggiungeranno 2 che vinceranno gli altrettanti Golden Buzzer del pubblico.