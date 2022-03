«Cercasi Talento» fa tappa a Lecce

Un viaggio in sei tappe per conoscere il sistema degli Its, gli Istituti Tecnici Superiori, le scuole post diploma che consentono di specializzarsi e trovare poi occupazione in aziende e in settori trainanti per il nostro Paese. È questo l’obiettivo di «Cercasi Talento», la nuova serie realizzata dai Rai Cultura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, che ha esordito ieri e continuerà ad andare in onda il mercoledì alle 21.10 su Rai Storia. Per la prima volta, grazie all’alleanza fra la Rai e il Ministero, queste realtà vengono raccontate in modo approfondito e, soprattutto, vengono illustrate attraverso la voce dei protagonisti, le studentesse e gli studenti che le frequentano. Una modalità inedita che punta a far conoscere un pezzo importante del sistema italiano di istruzione terziaria professionalizzante, presentando ai giovani questa opportunità di studio attraverso le esperienze dirette fatte da altri coetanei.

«Cercasi talento» - la serie è di Marta La Licata e Graziano Conversano, che cura anche la regia - racconterà in sei puntate sei diversi Istituti che mettono in campo percorsi ad alta specializzazione, ma anche le ragazze e i ragazzi che li frequentano, i loro sogni, le loro aspettative. La trasmissione entrerà, poi, in altrettanti ambiti produttivi, mostrando il lavoro, all’interno delle imprese, di quei professionisti che seguono la formazione delle nostre studentesse e dei nostri studenti.

La prima tappa a Scandicci, in provincia di Firenze, per scoprire il «Mita Academy». La seconda sarà invece in «casa nostra», Puglia, con l’Its «Apulia Digital Maker» di Lecce grazie al quale ragazze e ragazzi entrano con competenze di alto livello nel mondo della comunicazione, dello sviluppo di software e della postproduzione video.