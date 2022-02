«Black Money Love», successo su Netflix e fenomeno social

Una serie turca di successo su Netflix e un mostruoso fenomeno social in Italia e all’estero. «Black Money Love», titolo inglese per «Kara Para Ask» (Amore e denaro sporco), deve molto della sua popolarità al talento e al fascino del pluripremiato attore Engin Akyürek e di Tuba Büyüküstün («Rosso Istanbul» di Ferzan Özpetek, 2017), Ömer ed Elif nella loro sofferta ed esaltante storia d’amore avvolta da intrighi e delitti, spalmata in 164 puntate girate a Istanbul e a Roma. Puntate in lingua turca originale sottotitolate in italiano.

Altri punti di forza della serie («dizi»), prodotta da Kerem Çatay (Ay Yapım) sono il ritmo mozzafiato con continui capovolgimenti di fronte dove nulla è mai come sembra, la colonna sonora di Toygar Isikli (musicista premiato nel 2014 al Siff, Salento International Film Festival, per il film «A Small September Affair»), coinvolgente e calibrata su ogni scena e su alcuni personaggi chiave - come il cattivissimo Tayyar (Erkan Can) -, un cast affiatato e di indubbia capacità recitativa.

Andata in onda in Turchia dal 2014 al 2015, la serie sceneggiata da Eylem Canpolat, Sema Ergenekon, con la regia di Ahmet Katiksiz, è letteralmente esplosa a livello internazionale negli ultimi mesi fidelizzando decine e decine di gruppi su Fb, Twitter, Instagram e Tik Tok italiani, spagnoli, latino-americani, asiatici, statunitensi e non solo.

Innumerevoli le narrazioni di chi è rimasto «incatenato» all’odissea di Ömer ed Elif sino all’alba. Fra tutti una fan più che illustre: Barbra Streisand che nei mesi scorsi ha pubblicato un post su Instagram: «Jim e io guardiamo il meraviglioso dramma turco "Kara Para Ask" su Netflix ogni sera fino alle 4 del mattino. Questi due attori sono fantastici! E il resto del cast… Il dramma ti cattura in un modo tale che non puoi smettere di guardarlo».



«Black Money Love», come da copione nelle serie turche, è ricco di scene d’amore ma mai infarcite di sesso. La passione e l’alchimia tra l’integerrimo commissario di Polizia Ömer Demir ed Elif Denizer, designer di gioielli, è assoluta, condita di sensualità, sguardi e dialoghi intensi. Le loro vite si intrecciano nella notte in cui Ömer perde la fidanzata ed Elif il padre, scoperti nella stessa automobile, omicidio legato al traffico diamanti e di denaro sporco...