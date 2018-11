Ancora una volta la base di Amendola, sede del 32° Stormo e del 28° Gruppo, si conferma centro di eccellenza. Si è tenuto, infatti, un seminario internazionale su "Intelligence, surveillance, reconnaissance and remotely piloted aircraft systems" (ISR-RPAS). L'evento rientra nell'Iniziativa 5+5 Difesa ed è una delle 19 attività a guida italiana delle 45 inserite nel Piano d'azione 2018. Il seminario è un'attività che, in considerazione della notevole esperienza maturata dall'Aeronautica Militare nell'impiego di sistemi APR per lo svolgimento di missioni ISR riconosciuta anche all'estero, il capo di SMA ha inteso offrire per il tramite dello Stato maggiore Difesa in ambito Iniziativa 5+5.



Oltre all'Italia, hanno partecipato al meeting Francia, Malta e Spagna, Algeria, Marocco e Tunisia, i cui rappresentanti nazionali sono stati accolti dal direttore del Centro, colonnello Andrea Esposito. Nel corso delle attività sono stati esaminati svariati argomenti e aspetti peculiari del settore, tra cui l'integrazione e gestione degli APR negli spazi aerei, l'impiego degli APR di classe tattica e strategica, le capacità dell'A.M. di Processing, exploitation and dissemination (PED) nella gestione dei dati acquisiti con i sensori degli APR e la classificazione e la regolamentazione nazionale di tali sistemi. Sono state inoltre illustrate l'organizzazione del 28° Gruppo del 32° Stormo e le caratteristiche dei velivoli Predator in dotazione, nonché le possibilità addestrative e le capacità dei diversi sistemi di simulazione APR di sviluppare scenari condivisi ed effettuare missioni combined all'interno di piattaforme confederate con altri analoghi sistemi. I partecipanti hanno così avuto l'opportunità di confrontarsi, scambiare conoscenze ed esperienze e migliorare ulteriormente la reciproca comprensione e interoperabilità nel campo delle capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione offerte dai sistemi APR.

L'Iniziativa 5+5 Difesa è un forum di cooperazione incentrato sulle prospettive di difesa e sicurezza che raggruppa i Paesi del Mediterraneo occidentale, 5 della sponda Nord (Francia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna) e 5 della sponda Sud (Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia). Obiettivo del partenariato è la reciproca collaborazione nell'affrontare i problemi di sicurezza nelle rispettive aree di interesse del Mediterraneo attraverso la realizzazione di attività pratiche e scambi di idee ed esperienze.