Nella missione in Iraq nell’ultima settimana, i velivoli Predator provenienti dal 32° Stormo di Amendola, sede del 28° Gruppo “Le Streghe” inquadrati nel task group “Araba Fenice” dell’IT NCC Air, rischierati presso la base aerea di Alì Al Salem, in Kuwait, ed operanti a supporto delle forze della Colazione internazionale nell’azione di contrasto al Daesh, hanno raggiunto il prestigioso traguardo delle 7000 ore di volo effettuate dall’ottobre 2014.



In particolare l’Aeronautica Militare in questo teatro operativo esprime una capacità di ricognizione, con vettori pilotati, e di sorveglianza persistente su vasta area, con sistemi a pilotaggio remoto, capacità quest’ultima sviluppata per primi in Europa e che oggi pone l’Italia, in questo settore, in una posizione di leadership in campo internazionale.

La capacità esprimibili dall’assetto mediante i propri sensori di bordo nell’ambito di missioni di intelligence, Surveillance and reconnaissance (ISR), conferiscono al Task Group Araba Fenice un importante ruolo di abilitante strategico, in grado di offrire ricercate ed apprezzate capacità che poche altre nazioni possono assicurare.

Costituita in data 17 ottobre 2014, nell’ambito dell’operazione nazionale “Prima Parthica” e multinazionale “Inherent Resolve”, l’ITNCC/TFA Kuwait garantisce l’unicità di comando e l’impiego sinergico e coordinato degli assetti di volo KC 767, Predator, e AM-X.



La missione è di soddisfare le esigenze di rifornimento in volo degli assetti della coalizione con il proprio KC 767A; di concorrere, altresì, alla definizione della Situation awareness della coalizione mediante l’impiego dei propri assetti Intelligence, Surveillance and reconnaissance (ISR) AM-X e Predator. Questi producono immagini di alta qualità che vengono poi valorizzate dalla cellula Intelligence I2MEC (Integrated Italian Multisensor Exploitation Cell) e fornite alla coalizione sotto forma di analisi. Il traguardo raggiunto dal task group “Araba Fenice” è frutto di un binomio inscindibile tra la tecnologia avanzata del velivolo e la componente umana, rappresentata dai militari dell’Aeronautica.