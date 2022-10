Terremoto sulla sanità lucana tra dimissioni, proclami e attese

POTENZA - Dimissioni, proclami, attesa. Il «day after» del terremoto giudiziario che ha travolto la giunta lucana guidata da Vito Bardi sulla gestione della sanità è un susseguirsi di dichiarazioni che vanno dalla rinuncia all’incarico alla fiducia nella magistratura. Le prime dimissioni arrivate sono state quelle dell’ex capogruppo di Forza Italia in Regione Basilicata, Francesco Piro, unico degli indagati finito in carcere. Domani, accompagnato dal suo legale Sergio Lapenna, Piro dovrà comparire dinanzi al gip Antonello Amodeo e decidere se rispondere alle domande oppure avvalersi della facoltà di non rispondere. Un’attesa non di poco conto: le eventuali dichiarazioni di Piro potrebbero aprire nuovi clamorosi sviluppi in un’indagine già devastante.

Al centro dell’inchiesta, partita dalla denuncia dell’ex dg dell’ospedale San Carlo di Potenza...