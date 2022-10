Mafia, operazione Dda in Basilicata: arrestato consigliere FI, coinvolto assessore regionale agricoltura

Nella città di Potenza e in alcuni comuni della provincia "è in corso un'operazione di polizia giudiziaria", condotta da Carabinieri e Polizia e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lucano. Lo ha reso noto il Comando provinciale di Potenza dell'Arma.

Uomini politici e amministratori della Regione Basilicata sono coinvolti nell'operazione di Carabinieri e Polizia, coordinata dalla Dda di Potenza. L'indagine riguarda il settore della sanità lucana.

Il capogruppo di Forza Italia in Regione Basilicata, Francesco Piro, è stato arrestato nell'ambito dell'operazione della Dda di Potenza, condotta da Polizia e Carabinieri. Un altro provvedimento cautelare, non l'arresto, ma - secondo quanto è stato possibile apprendere - un divieto di dimora - è stato notificato all'assessore regionale all'agricoltura, Francesco Cupparo (Forza Italia). Perquisizioni sono in corso alla Regione Basilicata e all'ospedale San Carlo di Potenza, il cui direttore generale Giuseppe Spera risulta essere coinvolto nell'inchiesta.