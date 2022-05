Potenza, c'è il Giro d'Italia, chiude il poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta

POTENZA - La città si ferma in occasione della tappa lucana del Giro d'Italia. Dopo le scuole, tocca al Poliambulatorio.

L’Azienda sanitaria di Potenza (Asp) ha comunicato che nel capoluogo lucano, le attività del Poliambulatorio «Madre Teresa di Calcutta» di via del Gallitello, a poche centinaia di metri dall'arrivo della settima tappa del Giro d’Italia, la Diamante-Potenza, saranno sospese venerdì prossimo, 13 maggio. «Le prestazioni prenotate» in quella data «saranno erogate, senza necessità di nuova prenotazione, in una data che sarà comunicata agli interessati a cura dell’Asp».