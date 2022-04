Poiana investita da auto nel Potentino, recuperata dai cc forestali

GRUMENTO NOVA - Questa mattina i carabinieri forestali della stazione di Viggiano (Pz) hanno diffuso una nota in cui hanno comunicato che un giovane esemplare di poiana è stato recuperato in quanto probabilmente investito da un'auto. L'animale, che si trovava lungo la SS 589 in località Traversiti, comune di Grumento Nova, è in buone condizioni ed è stato consegnato al CRAS WWF di Policoro.