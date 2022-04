Picchia la compagna per strada, arrestato nel Potentino

BARILE - Aveva da poco picchiato la compagna per strada: a Barile (Potenza), con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della donna, un uomo di 31 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri.

I militari dell’Arma sono intervenuti nella zona commerciale del piccolo paese lucano dopo aver visto la donna chiedere aiuto. Dalle indagini è emerso che le violenze, fisiche e psichiche, andavano avanti da alcuni giorni e in alcune circostanze l’uomo aveva anche chiuso la donna in casa, impedendole di uscire.