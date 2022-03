Potenza, evade dai domiciliari, i carabinieri lo ritrovano al bar

POTENZA - Troppo duri gli arresti domiciliari, e così decide di uscire di casa e andare a trascorrere qualche ora al bar. È stato nuovamente arrestato - e stavolta è finito in carcere - un uomo di 56 anni, di Muro Lucano (Potenza).

I carabinieri, nel corso di un controllo, lo hanno trovato seduto tranquillamente in un bar della zona. Per questo è stato di nuovo arrestato a trasferito in carcere, per evasione dagli arresti domiciliari. L'uomo è stato inoltre scoperto in possesso di un telefono cellulare che gli era stato in precedenza sequestrato.