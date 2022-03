Sanità: lavori di adeguamento al Poliambulatorio di Muro Lucano

POTENZA - «Grazie a questi lavori il Poliambulatorio di Muro Lucano (Potenza) eleverà gli standard strutturali, nell’ottica di garantire servizi sempre più qualificati ai cittadini provenienti perlopiù dall’area nord occidentale della Basilicata». Lo ha detto - attraverso l'ufficio stampa - l’assessore regionale alla salute, Francesco Fanelli, riferendosi agli «interventi previsti dal progetto di adeguamento alle norme di sicurezza e di manutenzione straordinaria del Poliambulatorio di Muro Lucano, predisposto dall’Asp di Potenza, per il quale la Giunta regionale della Basilicata ha deliberato il proprio consenso alla realizzazione».

Tra gli interventi - secondo quanto evidenziato nel comunicato - vi sono «scale di sicurezza, ampliamento ambulatorio di odontoiatria, impermeabilizzazione e efficientamento energetico dei terrazzi, pavimenti in gomma, porte di esodo e tagliafuoco, illuminazione di emergenza, sistemi di rilevazioni fumi. L’importo degli interventi ammonta a 413 mila euro. Di questi 392 mila sono a carico dello Stato e la restante parte è a carico della Regione. La quota statale, oggetto di revoca nel 2019 per questioni procedurali, è stata riassegnata per finanziare gli interventi previsti dall’odierno progetto».

Fanelli ha inoltre evidenziato che «la sicurezza in una struttura sanitaria è un valore importante che non può essere trascurato perché strettamente connessa alla salute e all’incolumità fisica di pazienti e dipendenti. Il progetto di adeguamento alle norme di sicurezza predisposto dall’Asp di Potenza individua con puntualità gli interventi necessari e la nostra speranza è che - ha concluso - si possa procedere prima possibile alla loro cantierizzazione».