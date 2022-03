Viggianello, fuga di gas in casa: esplode vetrata, un ferito

POTENZA - Ecco le immagini dell'appartamento dove questa mattina a Viggianello, località Gallizzi, si è verificata un'esplosione causata probabilmente da una fuga di gas. Come si evince dalla foto si notano i vetri in frantumi del balcone. All'interno una coppia di anziani coniugi rimasti coinvolti: l'uomo è stato portato in ospedale lei invece è rimasta illesa.