Borghi lucani, 17 in concorso per aggiudicarsi i fondi del Pnrr

POTENZA - Diciassette Comuni lucani con meno di 15 mila abitanti «hanno aderito all'avviso di manifestazione d'interesse emanato dalla Regione - che dovrà decidere entro il 15 marzo - per scegliere la proposta progettuale da candidare al finanziamento della linea di azione del Pnrr per l’attrattività dei borghi»: lo ha reso noto la giunta regionale. Sono: Vietri di Potenza, Garaguso, Cirigliano, Rionero in Vulture, Tricarico, Lauria, Irsina, Brienza, Tursi, Avigliano, Aliano, Rapone, Colobraro, Rotonda, Pietragalla, Missanello e Rivello. Altri tre Comuni - Guardia Perticara, Forenza e Maratea - hanno presentato le loro istanze «oltre il termine del 28 febbraio e non potranno quindi essere prese in considerazione».



È previsto che siano scelti «21 progetti pilota (uno per ogni Regione o Provincia Autonoma), ciascuno di importo pari a massimo 20 milioni di euro, finalizzati al rilancio economico e sociale di borghi disabitati o comunque caratterizzati da un avanzato processo di declino e abbandono «per i quali si preveda un progetto di recupero e rigenerazione che integra le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi».