Margiotta: «La Gazzetta del Mezzogiorno impantanata nei tempi della giustizia»

Roma - «La Gazzetta del Mezzogiorno impantanata nei tempi della giustizia. Da lunedì il giornale non sarà più in edicola in attesa che i giudici fallimentari decidano sui due concordati proposti da altrettanti gruppi imprenditoriali per l’acquisizione del quotidiano. Sì trovi una soluzione ponte, consentendo alla curatela fallimentare di ripristinare l’esercizio provvisorio o all’attuale gestore di continuare nel fitto di ramo d’azienda per garantire la prosecuzione delle pubblicazioni, così da non privare per lungo tempo la Basilicata e la Puglia di un presidio dell’informazione libera e pluralista»: così il senatore del Pd Salvatore Margiotta.