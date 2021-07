Gazzetta, Guarente: «Che sia fatto ogni sforzo»

Potenza - «Storicamente, professionalmente e socialmente la Gazzetta del Mezzogiorno rappresenta un presidio culturale di indiscutibile importanza nel panorama editoriale meridionale e dell'intero Paese. Una voce autorevole che nella quotidianità accompagna le nostre comunità in quel percorso di crescita che si è potuto sviluppare negli ultimi decenni anche grazie al supporto degli ottimi giornalisti che l'hanno reso uno dei quotidiani di riferimento per molte regioni e per la nostra in particolare»: così il sindaco di Potenza Mario Guarente.

«Esprimiamo l'auspicio che sia prodotto ogni sforzo utile per evitare che il Sud perda l'enorme patrimonio che la Gazzetta del Mezzogiorno rappresenta, anzi ci si adoperi affinché le tante professionalità che contribuiscono alla redazione del giornale possano essere messe nelle condizioni di proseguire in tranquillità il loro impegno, in un lavoro più che prezioso per noi amministratori e per i nostri concittadini» aggiunge il primo cittadino di Potenza al quale si associano le voci di Amedeo Cicala (sindaco di Viggiano), Pasquale Pepe ( senatore e sindaco di Tolve) e Carmine Cicala (presidente del consiglio regionale) e ancora dei sindaci Vincenzo Zito (Montescaglioso), Franco Genzano (Cancellara) e Claudio Borneo (San Chirico Raparo).