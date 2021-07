Basilicata, povertà in aumento: coinvolta una famiglia su quattro

POTENZA - «In Basilicata i numeri ufficiali parlano di circa una famiglia su quattro che vive in condizione di povertà. A confermare questo dato, i circa diecimila residenti ammessi al programma sul reddito minimo d’inserimento».

Lo ha detto l’assessore alle attività produttive della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, a Maratea (Potenza) durante la festa di «Avvenire». Cupparo ha aggiunto che «in regione, secondo i dati della Caritas, sono migliaia i corregionali che accedono ad azioni di sostegno alla povertà alimentare e che tali richieste di aiuto sono incrementate di oltre il 30% nell’ultimissimo periodo».



L’assessore ha sottolineato che la Regione ha affidato a strutture della Caritas fondi per realizzare quattro progetti di aiuto alimentare con un finanziamento complessivo per un importo di circa 569 mila euro, «a cui si aggiungono - ha concluso - 300 mila euro per sostenere le azioni della Caritas regionale e di altre organizzazioni assistenziali impegnate nella distribuzione di pasti, medicinali, di assistenza alle persone in difficoltà economica e agli anziani soli, nella fase di emergenza Covid-19».