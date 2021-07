Basilicata, dilaga la variante Delta

Potenza - La variante «Delta» diventa predominante anche in Basilicata, come del resto era prevedibile e come sta accadendo in tutto il Paese. Ieri si sono registrati 12 nuovi casi scaturiti da alcuni tamponi sequenziati nel laboratorio dell'ospedale San Carlo di Potenza. Si tratta di 8 giovani rientrati da viaggi vacanza all'estero, le cui condizioni sono decisamente buone (sono asintomatici) e dunque non necessitano di alcuna cura. Gli altri quattro casi riguardano una persona di Brienza, una di Chiaromonte, una di Rionero e una bimba che era già risultata positiva al Covid nei giorni scorsi. Non si può escludere che siano stati contagiati anche i contatti stretti di queste persone, ma, al momento, non è stata ancora conclusa l'operazione di sequenziamento per verificare se ci sono altri positivi e soprattutto se le loro positività fanno riferimento alla variante «Delta».

Per quanto riguarda la situazione più complessiva, in Basilicata da venti giorni il numero dei decessi è fermo a 569 e non si registrano ingressi nelle terapie intensive che non hanno pazienti Covid da alcune settimane. Anche i pazienti ricoverati negli altri reparti sono diminuiti: dai 22 del precedente aggiornamento si è passati agli attuali 16. Tornando ai contagi, c'è da dire che la maggior parte di quelli nuovi (26 in tutto su un totale di 800 tamponi esaminati) fanno riferimento ad un cluster nel comune di Bella partito probabilmente da un asilo nido che il sindaco ha provveduto a chiudere una settimana prima dello stop estivo proprio in seguito all'accertamento delle positività. Tra i nuovi contagiati anche il sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca: lo ha comunicato lo stesso primo cittadino via social. I suoi contatti stretti sono già oggetto di tracciamento per verificare se ci possa essere stata trasmissione del virus. Anche in Basilcata, intanto, l'effetto «green pass» ha determinato un aumento (70 per cento) delle prenotazioni per le vaccinazioni.