Potenza: corso di formazione per aumentare medici del 118

POTENZA - Attraverso un corso di formazione - «il primo dopo oltre 20 anni» - aumenterà il numero dei medici del 118 in Basilicata. E’ l’obiettivo indicato dall’assessore alla salute della Regione Basilicata, Rocco Leone: il corso avrà la durata di 300 ore e sarà svolto in affiancamento a medici esperti.



«All’esito del percorso formativo - è scritto in una nota - ai partecipanti verrà consegnato un attestato che consentirà l'accesso ai concorsi pubblici per medici del 118». Leone ha aggiunto che «il corso di formazione, in accordo con i medici di medicina generale, è aperto a tutti i laureati di medicina e chirurgia. In questo modo allarghiamo la platea dei beneficiari rispetto al passato confermando l’impegno del governo regionale a offrire le opportunità di crescita professionale al maggior numero di persone possibile».