Potenza, anziana morta dopo una caduta dalle scale: arrestato il figlio

POTENZA - Svolta nelle indagini sulla morte di una donna di 80 anni di Brienza, nel potentino. E' stato disposto l'arresto per il figlio 42enne di Irene Lopardo, che ieri era stata trovata senza vita ai piedi di una rampa delle scale del condominio in cui abitava. I sospetti sono subito caduti sul figlio, che viveva con lei, affetto da problemi psichici. Per gli investigatori e' stato lui ad ucciderla, facendola cadere, forse al culmine di un litigio per motivi non ancora chiariti. L'uomo era stato rintracciato, in stato confusionale, poco dopo il ritrovamento del corpo.