Muro Lucano, pestaggio al bar: gli aggressori banditi dai locali pubblici per due anni

Muro Lucano - Niente bar, ristoranti e pub per due anni: tutta colpa dell'aggressione a un barista avvenuta il 29 maggio scorso. Due persone, entrambe di Muro Lucano (Potenza), «per due anni» non potranno entrare in locali pubblici come bar, ristoranti, pub «né stazionare nelle immediate vicinanze di tutti i pubblici esercizi e di intrattenimento presenti nella provincia di Potenza».



Il provvedimento, il cosiddetto «daspo urbano», è stato preso dal questore di Potenza: i due uomini, nel pomeriggio del 29 maggio scorso, hanno aggredito il titolare di un bar e un cliente intervenuto in suo soccorso, «provocando loro lesioni e danneggiando gravemente i locali e le suppellettili», prima di scappare. Quando i Carabinieri li hanno identificati, li hanno aggrediti e feriti, ma sono stati arrestati.

Il provvedimento di divieto di accesso ai locali pubblici è stato preso in considerazione della «gravità dei fatti, nonché della pericolosità manifestata dai protagonisti, che non hanno esitato ad aggredire violentemente due inermi cittadini e due militari».