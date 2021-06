Maratea, ecco tutta le bellezza delle «Rosse»

Maratea - Quando la «passione rossa» per le Ferrari diventa promozione di Maratea e del territorio della Basilicata: è il significato dell'evento «Passione Rossa-Club Ferrari», cominciato ieri a Maratea che si concluderà oggi. «Passione rossa» è considerato il più importante club di clienti Ferrari nel mondo, con oltre 700 eventi nei 22 anni di attività. «Abbiamo scelto il Grand Hotel Pianeta Maratea e Maratea stessa, per dar vita - racconta Fabio Barone, presidente di «Passione rossa» - ad uno dei raduni Ferrari più numerosi di questa stagione in Italia. Oltre 40 vetture del cavallino rampante, provenienti da tutto il paese, si sono incontrate, dando vita ad una 3 giorni dedicata alla rossa più famosa del mondo».



Barone, 3 volte recordman, pochi giorni fa proprio a Maratea sulla incredibile strada che porta al Cristo Redentore, si è esibito con la nuova F8 Tributo in una spettacolare scalata agli oltre 3 km di curve e tornanti, percorsa in appena 89 secondi. E l'evento di Maratea è il primo raduno stagionale di «Passione rossa» che darà vita ad una serie di grandi eventi durante questo 2021.

Barone ha parlato del suo quarto tentativo di record del mondo alla guida di una «Rossa» lanciando un messaggio di rinascita per tutte le manifestazioni motoristiche italiane, ferme ai box da ormai diverso tempo.

A Maratea cena di Gala al Grand Hotel Pianeta Maratea in piscina con la cornice di alcune delle 40 Ferrari arrivate e i fuochi di artificio per rendere l’evento più magico e attraente. Per gli operatori del Consorzio Turistico Maratea – sottolinea Sabrina Cannas che ha fatto da «padrona di casa» - l’evento testimonia il grande potenziale di attrazione turistica della città tirrenica lucana per tutti i target.