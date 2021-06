Vietri di Potenza, in casa tante cartucce, pistola e un fucile: arrestato

POTENZA - Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo la scoperta, nella sua casa di Vietri di Potenza (Potenza), di armi e munizioni detenute illegalmente. La scoperta è stata fatta durante una perquisizione con un’unità cinofila dei Carabinieri del nucleo di Tito (Potenza).

In varie parti della casa, sono state trovate scatole piene di 1.740 cartucce per pistola e fucile, una pistola calibro nove con un numero di matricola non inserita nel registro nazionale delle armi da fuoco e un fucile ad avancarica non più funzionante. I militari hanno eseguito il ritiro amministrativo anche di altri sette fucili da caccia e tre pistole che l’uomo deteneva legalmente.