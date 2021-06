Potenza, Ponte Musmeci, restauro alla Fhecor Ingenieros

Potenza - Operazione restauro più vicina per il ponte Musmeci: è stata approvata e pubblicata sull’albo pretorio del Comune la graduatoria definitiva del concorso di progettazione. Vincitore è risultato il gruppo spagnolo Fhecor Ingenieros Consultores S.A.

Al secondo posto si sono classificati ex aequo, il raggruppamento temporaneo dell’architetto Massimiliano Muscio (mandatario) e Sm ingegneria e il raggruppamento temporaneo fra l’architetto Antonio Maroscia (mandatario), Gabbiani & Associati, Franchetti, Engeneeering Innovation e Fabertecnica Engeneering. Altri due raggruppamenti, quello capitanato da Ets, al primo posto nella graduatoria provvisoria, e quello dello studio associato Campanella Tessoni, secondo nella graduatoria provvisoria, sono stati esclusi per irregolarità negli adempimenti Inarcassa da parte di uno dei componenti. I tre classificati riceveranno un premio in danaro (circa 38mila euro il primo e 15mila euro gli altri due).

Terminata la fase concorsuale, ora è tempo che si aprano le danze per il restauro. «Adesso - spiega l’assessore all’Urbanistica Antonio Vigilante - sarà conferito l’incarico al vincitore, seguendo tutta la dinamica amministrativa del caso, che comunque sarà relativamente semplice e celere. Nel frattempo ci adopereremo per far conoscere il progetto alla cittadinanza, insieme agli altri che non sono risultati vincitori. Tutte le progettazioni che hanno partecipato al concorso, infatti, sono patrimonio del Comune, perciò stiamo immaginando di farle conoscere ad un pubblico più vasto, magari attraverso una mostra, compatibilmente con le dinamiche del covid. Questa fase è molto interessante ed è un metodo che come amministrazione ci stiamo dando per rendere i cittadini partecipi di quanto di bello avviene in città, attraverso focus ed approfondimenti. Un modo anche per sensibilizzare tutti alla tutela del patrimonio pubblico».