Truffe scoperte on line dai Carabinieri, sei denunce a Vietri di Potenza

POTENZA - Nel Potentino i Carabinieri hanno denunciato all’autorità giudiziaria per truffa on line sei persone, che si sono impossessate di un totale di circa 2.300 euro.

A Vietri di Potenza due persone si sono finte agenti assicurativi, inducendo un giovane a stipulare una polizza falsa. A Montemurro, Corleto Perticara, Picerno e Viggiano alcune persone hanno messo in vendita on line e suoi social media della merce (pneumatici, abbigliamento ed elettrodomestici), ricevendo i bonifici pattuiti, senza però inviare i prodotti agli acquirenti.