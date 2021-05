Da Maratea alla fascia Jonica dieci milioni per il turismo «eco» e di qualità

POTENZA - Riqualificazione del porto, rafforzamento delle aree attrattive ma anche miglioramento della fruibilità dei luoghi per turisti e cittadini. È stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziati dal «Programma di Azione e Coesione (PAC)» complementare al PON Infrastrutture e Reti 2014/2020- Assi (B) e (C), promosso dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e rivolto ai comuni e alle amministrazioni territoriali delle cinque regioni del Sud in ritardo di sviluppo.

In Basilicata sono stati finanziati cinque progetti tra le province di Potenza e Matera per un totale di oltre dieci milioni di euro. Gli assi sui quali i progetti sono stati presentati sono due: Recupero Waterfront (del «lungomare») e l’asse Accessibilità turistica per una dotazione finanziaria complessiva di 230 milioni di euro.

Castelmezzano e Maratea sono i comuni che hanno visto l’approvazione dei progetti e il finanziamento per la provincia di Potenza; Montescaglioso e Colobraro, invece, quelli della provincia di Matera. Ma, nella totalità, sono stati anche altri i progetti presentati dalla Basilicata, a riprova della vivacità dei comuni da questo punto di vista. In particolare sono altri sei gli interventi proposti dai comuni di Matera, San Severino Lucano, Brindisi di Montagna, Maratea, Valsinni e dal Parco regionale di Gallipoli Cognato, classificati ammissibili ma non ancora finanziati per la saturazione delle risorse disponibili sull’Asse relativa all’accessibilità turistica e che, a breve, potrebbero essere recuperati per un importo totale di oltre 40 milioni di euro.

Tra i progetti finanziati nella provincia di Potenza, dunque, quello più consistente riguarda la Perla del Tirreno: ben 4 milioni e 500mila euro per il completamento e la messa in sicurezza del porto di Maratea. Un progetto che, negli anni, ha stuzzicato il talento creativo di molti e che è stato anche oggetto di un concorso di idee per garantirne una sempre più ampia fruizione in chiave turistica, in uno dei luoghi più belli del sud Italia.

Sarà, invece, la slittovia delle Dolomiti Lucane, per un importo di un milione e 700mila euro, il progetto finanziato per il comune di Castelmezzano. Un ulteriore attrattore per un’area già attrattiva di per sé grazie ai paesaggi suggestivi delle Dolomiti lucane e all’esperienza unica del Volo dell’Angelo. «Un doveroso riconoscimento – ha detto in una nota il senatore Salvatore Margiotta Capogruppo PD della Commissione Lavori pubblici e Comunicazioni, nel diffondere la notizia dei progetti approvati e finanziati in Basilicata- al lavoro svolto in continuità dal Ministro Enrico Giovannini, dal suo Gabinetto e dalla Direzione generale per lo Sviluppo del Territorio, la pianificazione e i progetti internazionali, in particolare dal direttore Bernadette Veca, che ha curato l’intero procedimento».

Tra i progetti ammessi nel potentino, il cui finanziamento potrebbe essere recuperato con le economie avanzate dagli altri avvisi sull’Asse A e D, ci sono: il potenziamento e la riqualificazione delle aree di sosta e di interscambio per la realizzazione di parcheggi attrezzati ed ecosostenibili e la messa in sicurezza e manutenzione rete viaria di accesso ai siti attrattori a San Severino Lucano (per circa 750mila euro); la realizzazione di bio-sentieri multisensoriali a Brindisi di Montagna (240mila euro) ; sempre a Maratea la funivia di collegamento del centro storico- con il Cristo di Monte San Biagio (quasi 11 milioni).