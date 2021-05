Potenza, un graffito al San Carlo per ricordare gli operatori in prima linea

Potenza - Un graffito per lasciare traccia del lavoro encomiabile di medici ed operatori sanitari, ma anche per ricordare tutti i malati colpiti dal Covid, le vittime e le loro famiglie. Questo è il senso della iniziativa di stamattina, tenuta nell'atrio dell'ingresso principale dell'ospedale San Carlo, dove è stata esposta l’opera realizzata dagli artisti Anna Faraone e Riccardo Maniscalco.

«Il graffito - ha commentato la presidentessa del Panathlon club di Potenza, Luciana Biscione - raffigura la squadra di medici, infermieri, operatori sanitari che tutti insieme sono stati in prima linea per combattere il coronavirus. In primo piano è raffigurato il personale sanitario e quanti lavorano per salvare vite, mentre in secondo piano c’è il "futuro", il sorriso che nascerà sul volto di donne e uomini a conclusione del terribile periodo di emergenza sanitaria e nel momento in cui tutti, finalmente, si riapproprieranno della agognata libertà».