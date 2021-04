Vaccini, Bardi: «In Basilicata superato target assegnato»

«Complimenti al generale Figliuolo che ha raggiunto l’obiettivo delle 500.000 vaccinazioni al giorno. La concretezza lucana ha raggiunto un nuovo traguardo. Come Regione Basilicata siamo contenti di aver contribuito a tale risultato, superando il target assegnatoci». Lo ha detto, in una nota, il presidente della Regione, Vito Bardi. Alla Basilicata Figliuolo aveva assegnato un target di 3.600 dosi quotidiane, mentre negli ultimi giorni ne sono state somministrate circa 4.500.

«Abbiamo appena superato - ha aggiunto il governatore lucano - le 180 mila somministrazioni totali ed entro domenica arriveremo a 200mila. Con Draghi e Figliuolo c'è stato un innegabile 'cambio di passò e con i sostanziosi arrivi di vaccini - ha concluso Bardi - possiamo in pochi mesi uscire dall’incubo della pandemia».