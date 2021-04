Regione Basilicata, le quattro commissioni approvano manovra finanziaria

POTENZA - Le quattro commissioni consiliari della Regione Basilicata, riunitesi in seduta congiunta, in modalità telematica, hanno approvato a maggioranza gli atti relativi alla manovra finanziaria per il triennio 2021-2023 e alla programmazione. I provvedimenti saranno discussi domani, nella riunione del Consiglio regionale.

In un comunicato diffuso dall’ufficio stampa dell’assemblea lucana è specificato che sono stati approvati la relazione illustrativa e programmatica, il Documento di economia e finanza, la Legge di Stabilità 2021 e il Bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2021-2023. Prima del voto sono stati auditi gli assessori all’ambiente ed energia, Gianni Rosa, alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli, alla Salute e Politiche sociali, Luigi Rocco Leone.

La seconda Commissione ha poi dato il via libera, sempre a maggioranza, al bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale.