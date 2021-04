Basilicata, scuola a settembre: rischio 671 cattedre vuote

POTENZA - «Bisogna scongiurare il pericolo di tornare a scuola a settembre in Basilicata con almeno 671 cattedre vuote, 325 per docenti in pensionamento e 346 vacanti»: lo ha detto il segretario regionale della Uil Scuola, Luigi Veltri.

Il sindacato, inoltre, ha sottolineato che «nell’anno scolastico in corso cresce il precariato: un insegnante su quattro è precario. Non è più tollerabile. Vanno cambiate le procedure di reclutamento per la scuola che ha caratteristiche proprie», ha concluso Veltri.