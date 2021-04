Vaccini anti Covid, fase 2 «modello Basilicata»: medici base somministreranno dosi AstraZeneca

POTENZA - «Da lunedì prossimo, 19 aprile, si entra nella fase 2 del "modello Basilicata": oltre 200 medici di famiglia in tutta la regione potranno somministrare AstraZeneca ai propri assistiti». Lo ha scritto, in un post su Facebook, il presidente della Regione, Vito Bardi, evidenziando che «il nostro obiettivo è riaprire tutto in sicurezza quanto prima».

Da lunedì a mercoledì scorso, in Basilicata, circa cinquemila persone, tra i 60 e i 79 anni, si sono vaccinate con AstraZeneca dopo essersi presentate, senza prenotazione, alle due tende donate dal Qatar e allestite come punti vaccinali nei pressi degli ospedali di Potenza e Matera. Nel primo giorno, in particolare, nel capoluogo lucano, vi sono stati momenti di forte tensione, invece martedì e mercoledì tutte le operazioni sono andate avanti senza alcuna criticità, tanto che diversi regioni, come la Sicilia, stanno prendendo la Basilicata come esempio da seguire per la vaccinazione con AstraZeneca agli over 60.

Il governatore lucano ha inoltre messo in evidenza che «oggi alle ore 14 partirà la prenotazione per caregiver e over 60. A breve - ha concluso Bardi - finiremo le categorie prioritarie indicate dal Governo e potremo iniziare la vaccinazione per tutti i lavoratori che sono sempre stati in prima linea durante la pandemia, come ha chiesto - tra gli altri - anche il sindaco di Potenza, Mario Guarente».