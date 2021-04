Stellantis di Melfi, il sottosegretario Moles: «Non si perda neanche un posto di lavoro»

«Preoccupa molto l’ipotesi di un ridimensionamento dello stabilimento Stellantis di Melfi e dei relativi tagli dei posti di lavoro, che sarebbe un colpo durissimo per un intero territorio già fortemente provato dalla crisi, oggi esasperata dalla pandemia. E’ bene ricordare che l'impianto nel quale sono impiegati circa 7000 addetti, per non parlare dell’indotto, rappresenta la più grande e importante realtà produttiva della regione». Lo afferma, in una nota Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria e commissario regionale di Forza Italia in Basilicata.

«E' essenziale e imprescindibile la difesa del sito e dei dipendenti tutti. In questa delicatissima fase della vita economica e sociale del Paese e della Basilicata, la tutela dell’occupazione non è un optional ma un dovere e neanche un posto di lavoro deve andare perduto. Non potrà mai esserci una reale ripresa economica se si continua a danneggiare il sud. Mi auguro - prosegue - che le recenti affermazioni di Stellantis di non avere intenzione di ridurre la capacità produttiva in tutta Italia e a Melfi, non restino sulla carta. La politica tutta dovrà vigilare affinché non siano poste in essere azioni inaccettabili sul fronte occupazionale».