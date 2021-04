Basilicata, danni maltempo. «Faremo il possibile per agricoltori. Sollecitato il ministro»

POTENZA - «Saranno intraprese tutte le iniziative possibili per venire incontro alle richieste legittime degli agricoltori che hanno subito danni ingenti, in conseguenza dell’evento calamitoso dei giorni scorsi: ho sollecitato il ministro e il sottosegretario alle Politiche agricole, affinché siano messi in campo interventi eccezionali per far fronte alla difficile situazione».

E’ quanto ha spiegato l’assessore regionale all’agricoltura, Francesco Fanelli, nel corso di un incontro con i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e gli amministratori di alcuni comuni del Metapontino, «per fare il punto - secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale - della grave situazione che si è creata a seguito delle gelate dei giorni scorsi».

«Nel frattempo - ha concluso Fanelli - abbiamo attivato tutte le azioni necessarie, nel rispetto della normativa in vigore - ha concluso Fanelli - essendo consapevoli della tempistica indispensabile al completamento delle verifiche da parte dei tecnici, ai fini di una delimitazione delle aree interessate e della susseguente proposta di delibera di Giunta regionale da trasmettere al Ministero competente».