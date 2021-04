Covid in Basilicata, il sindaco di Castelmezzano: «Siamo a rischio zona rossa»

POTENZA - «Non è il momento né il caso, di ricercare colpevoli e responsabili, di certo i comportamenti di molti nelle settimane trascorse e quelli degli ultimi giorni hanno sottoposto a rischi la comunità e le nostre persone più fragili, proprio mentre, finalmente, si avviava la campagna vaccinale: una beffa!». Lo ha scritto su facebook il sindaco di Castelmezzano (Potenza), Nicola Valluzzi, evidenziando che "purtroppo, in poche ore da zero casi, per molte settimane, potremmo raggiungere numeri considerevoli che se confermati, da venerdì ci potrebbe condurre dritti alla zona rossa». La Basilicata è in zona arancione, ma fino all’11 aprile saranno in zona rossa i comuni di Picerno, Teana, Palazzo San Gervasio (Potenza) e Pomarico (Matera).

In particolare, il primo cittadino di Castelmezzano ha fatto riferimento «al bollettino di giornata dell’unità di crisi anticovid regionale che ha confermato la positività di undici residenti. Probabilmente nella giornata di domani, altrettanti potrebbero risultare positivi all’esito di ulteriori tamponi molecolari effettuati in queste ore». Valluzzi ha quindi chiesto ai suoi concittadini per «i prossimi sette giorni di uscire solo per lavoro e bisogni primari».