Covid in Basilicata: due decessi e 17 nuovi contagi

POTENZA - Altri due decessi in Basilicata a causa del Covid si sono registrati ieri. Diciassette i nuovi contagi a fronte di 368 tamponi molecolari processati. Nella stessa giornata sono state registrate 120 guarigioni di residenti in Basilicata. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane scendono a 183 di cui 12 in terapia intensiva.