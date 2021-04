Basilicata, dal 6 aprile prenotazioni per i vaccini ai soggetti fragili

Per la Basilicata «da martedì 6 aprile, alle ore 14, partirà la piattaforma Poste per la prenotazione per le categorie più fragili: sono oltre 50 mila lucani che devono avere la priorità. Successivamente sarà il turno degli over 70». Lo ha reso noto il presidente della Regione, Vito Bardi.

In un comunicato diffuso ieri sera dall’ufficio stampa della Giunta lucana è specificato che «la prenotazione sarà possibile inserendo esclusivamente codice fiscale e numero di tessera sanitaria al link: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ e al numero verde 800.00.99.66».



Il governatore ha inoltre evidenziato che ieri a Venosa (Potenza) sono cominciate «le vaccinazioni delle persone con sindrome di down e i loro caregiver (previa compilazione di un’autocertificazione)». Oggi saranno effettuate anche a Potenza e a Matera. La Basilicata «si prende cura - ha continuato - delle donne e degli uomini più a rischio. I numeri delle terapie intensive covid, le più basse d’Italia, ci dicono che questa è la direzione giusta. Grazie a tutti gli operatori sanitari, ai sindaci, alle associazioni e tutti i lucani che stanno partecipando a questo enorme sforzo collettivo. Vogliamo uscire - ha concluso Bardi - dall’incubo della pandemia il più presto possibile».