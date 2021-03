Tito, operaio schiacciato da mezzo meccanico: proclamato sciopero 8 ore

POTENZA - «A seguito del grave incidente sul lavoro che ha coinvolto Antonio Cavallucci, un operaio abruzzese di 58 anni, sul cantiere della strada statale Tito Brienza», nel Potentino, Fenal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, hanno proclamato per la giornata odierna uno sciopero di otto ore.

I sindacati di categoria hanno inoltre annunciato «l'assemblea permanente dei lavoratori a partire dalle ore 9 davanti all’ingresso del Campo Base a Brienza».

Nel comunicato diffuso dai sindacati è evidenziato che "l'operaio stava svolgendo dei lavori esterni alla galleria su un mezzo meccanico di cui ha perso il controllo per via di un cedimento del terreno su cui stava lavorando».

In una dichiarazione il sindaco di Tito, Graziano Scavone, ha detto che «notizie come queste non vorremmo mai riceverle, ci addolorano profondamente. Purtroppo, ancora oggi, nonostante l’evoluzione tecnologica, e seppure sul tema della sicurezza sui posti di lavoro si producano sempre ampie campagne di sensibilizzazione, accadono queste terribili fatalità. Siamo fiduciosi che gli organismi preposti sapranno fare chiarezza sulle dinamiche della vicenda che ha condotto alla scomparsa dell’operaio Antonio Cavallucci sul cantiere della Tito-Brienza. Da parte dell’Amministrazione e di tutta la comunità di Tito - ha concluso Scavone - le più sentite condoglianze alla famiglia della vittima, cui ci stringiamo in un commosso abbraccio».