Basilicata, scattano mini zone rosse a Episcopia, Teana, Tursi e Francavilla

POTENZA - Scattano mini zone rosse in Basilicata per contrastare la diffusione del Coronavirus: il presidente della Regione Vito Bardi porta in rosso Episcopia, Teana, Tursi e Francavilla, mentre Senise e Latronico vanno in «zona arancione». Diversi comuni sono sotto osservazione per calibrare le restrizioni. Intanto sono in arrivo 1.900 dosi di Moderna, in consegna in queste ore all’Azienda sanitaria di Potenza, e 1.500 all’Azienda sanitaria di Matera.