Vaccini, a Potenza e Matera si riprende con i sieri Astrazeneca

A Potenza riprendono le vaccinazioni con il siero AstraZeneca. In particolare, per il pomeriggio, l’Asp (l'Azienda sanitaria di Potenza) ha convocato una parte del personale dell’Università della Basilicata.

Fino a domenica - nella tenda donata dal Qatar, il punto di vaccinazione del capoluogo lucano, allestito in uno dei parcheggi dell’ospedale San Carlo - il siero AstraZeneca sarà somministrato, ovviamente su base volontaria, al personale dell’Ateneo lucano e del Conservatorio «Gesualdo da Venosa».

Sempre nella tenda del Qatar sta andando avanti la fase di richiamo (con Pfizer e Moderna) per gli ultra ottantenni della città di Potenza: domenica si dovrebbe concludere la campagna che ha riguardato oltre quattromila anziani.

Anche nell’altro capoluogo lucano, Matera, nel pomeriggio si ricomincerà a vaccinare con il siero AstraZeneca. Le somministrazioni, nel punto vaccinale della tenda del Qatar, nei pressi dell’ospedale Madonna delle Grazie, riguarderanno personale dei servizi pubblici essenziali.

Secondo quanto si è appreso nella Città dei Sassi, da lunedì sarà riattivato pure il punto vaccinale inaugurato lunedì scorso nella sala consiliare «Pasolini», in via Sallustio e rimasto aperto, prima dello stop ad AstraZeneca, solo per poche ore.