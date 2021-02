Potenza, ospedale San Carlo potenzia i servizi sul territorio

POTENZA - «Prosegue l’azione intrapresa con forza dalla direzione aziendale del San Carlo, orientata verso il potenziamento degli ospedali che insistono sul territorio della provincia di Potenza per la Straordinaria capacità che hanno di tessere un rapporto di fidelizzazione, non solo con le comunità regionali, ma anche con quelle di confine interregionale».

Lo ha detto il direttore generale del San Carlo, Giuseppe Spera, annunciando in una nota «l'apertura, dal 15 febbraio 2021, delle agende di prenotazioni Cup per le prestazioni erogate dalla unità operativa complessa di Endoscopia digestiva dell’ospedale "San Giovanni" di Lagonegro».

«Anche gli esterni, esclusi finora dalla possibilità di usufruire delle visite per accertamenti diagnostici in Endoscopia digestiva - ha concluso Spera - potranno recarsi nell’ospedale di Lagonegro e, previa prenotazione Cup, effettuare la prestazione sanitaria richiesta. La nuova organizzazione del reparto assicura anche un posto a settimana sia agli esami sia a quei cittadini in possesso di una impegnativa del medico prescrittore recante la classe di priorità B, che indica, cioè, una prestazione da erogare in tempo breve, entro dieci giorni».