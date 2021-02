Lagonegro, colpi di arma da fuoco contro auto capogruppo Forza Italia

POTENZA - «Questa notte, intorno alle 4.10, le mie auto, parcheggiate di fronte il cancello della mia abitazione, sono state 'colpite' da diversi colpi di pistola». Lo ha scritto su facebook il capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Basilicata, Francesco Piro (Forza Italia), che vive a Lagonegro (Potenza). «Ho - ha aggiunto Piro - sporto prontamente denuncia». Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri.

Forza Italia Basilicata, in una nota, ha espresso «grande vicinanza al nostro capogruppo in Consiglio regionale, Francesco Piro, per il vile gesto compiuto questa notte presso la sua abitazione a Lagonegro (Potenza)».

A Piro «va - hanno aggiunto gli azzurri lucani - tutta la nostra solidarietà ed amicizia, certi che non si farà intimidire da tali spregevoli atti di violenza. Come partito ancor di più continueremo ad essere al suo fianco in attesa che le autorità preposte possano quanto prima individuare e punire gli artefici dell’ignobile gesto».