Coronavirus in Basilicata, 62 positivi e 2 decessi. Regione resta in zona gialla

POTENZA - Basilicata ieri sono stati analizzati 1.105 tamponi molecolari: 62 sono risultati positivi al coronavirus ma di questi solo 59 appartengono a persone residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati due decessi, con il totale delle vittime lucane fermo quindi a 300.

Sale da 88 a 93 il numero delle persone ricoverate negli ospedali, scende da cinque a quattro quello dei posti occupati nelle terapie intensive, tre al San Carlo di Potenza e uno al Madonna delle Grazie di Matera. Con 100 guariti (in totale 5.402) i lucani attualmente positivi sono scesi da 6.751 a 6.709 (6.616 in isolamento domiciliare).

Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 204.167 tamponi molecolari, 189.118 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 126.867 persone.